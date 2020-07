Hærværk: Fjernede både flag og stang fra hotellet

"Lørdag morgen konstaterede vi at vores tre reklameflagstænger med logoflag, som står på græsplænen ved indkørslen til hotellet var blevet væltet og lå på græsplænen. Dvs. det var kun de to der lå der, den tredje har man åbenbart taget med sig", fortæller Gert Andersen fra Hotel Højbysø i en mail til Nordvestnyt.

"Hærværket er sket ved man totalt har ødelagt fæstninger som flagstængerne står i. Ingen på hotellet har hørt noget, selvom 10 af værelserne vender ud mod græsplænen. Hærværket betyder at alt skal genetableres. Hvad flagstangen man har taget med sig skal bruges til er ikke godt at vide. Men hvis nogen har set noget i nattens mørke, eller skulle finde en flagstang på cirka 5 meter med Hotel Højbysøs logoflag, så giv gerne et praj på tlf. 70201133", skriver han videre.