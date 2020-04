Se billedserie Joan Thygesen har rigeligt at se til i Odsherred Zoo Rescue, for hun har valgta t holde seks medarbedjere ansat, selvom parkens økonomi er truet af corona nedlukningen af landet. Foto: Peter Andersen

Hårdt presset zoo udvider sæsonen

Odsherred - 16. april 2020 kl. 21:29 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Først det positive. Alle 600 dyr i Odsherred Zoo Rescue har det godt og er velpassede af de seks dygtige dyrepassere, der fortsat er i parken, selvom der ingen gæster må komme.

Dyrene nyder det gode vejr og de største af dem er begejstrede for at deres folde er tørre.

Men uheld har det med at klumpe sig sammen på de mest ubelejlige tidspunkter, også for Joan Thygesen, der er direktør og initiativtager til Odsherred Zoo Rescue.

Ramt af corona-krisen har dyreparken misset den normale storhedstid i påsken, og som det ser ud nu, så er planen at parken åbner den 10.maj, og at sæsonen kan udvides ud over normal lukning efter efterårsferien.

»Vi har besluttet at holde åbent i november med for at give vores gæster lidt ekstra,« siger Joan Thygesen til Nordvestnyt.

Samtidig »slås« Joan Thygesen med at finde ud af om parken overhovedet kan få del i regeringens hjælpepakke til zoologiske haver. Som oplyst fra flere ministerier til Nordvestnyt, kan dette godt lade sig gøre, selvom parken er drevet af en erhvervsdrivende fond, men Joan Thygesen har ikke fået den officielle accept eller penge udbetalt, så heller ikke her er der endnu nogen tryghed.

I Kulturministeriet henviser de til Erhvervsministeriet for et endeligt svar på, at Odsherred Zoo Rescue er omfattet af de hjælpepakker, der kan støtte dyreparken med op til 80 procent af udgifterne til løn til de dyrepassere, der står for vitale opgaver for dyreparkens drift samt et tilskud til indkøb af dyrefoder og medicin til dyrene.

Da det i sin tid blev klart for Joan Thygesen, at dyreparken blev ramt af corona-restriktionerne og ikke måtte åbne til påske, imødeså hun store problemer med at få parkens økonomi til at hænge sammen.

Derfor har hun i en periode bedt om økonomisk støtte via Facebook, og det er i stor stil lykkedes, men konsekvenserne for det modsatte havde også været fatale, for ifølge Joan Thygesen, var den mistede påskeåbning også et farvel til den indtægt, der skulle holde dyreparken kørende i forårsmånederne.