Mange sommerhusgæster er allerede ankommet til Odsherred, men nogle føler, at de ikke bliver taget så godt imod af lokalbefolkningen. Dronefoto: Preben Moth

Hårde corona-ord i sommerlandet

Odsherred - 28. marts 2020 kl. 13:55 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tonen mellem lokale og sommerhusgæster har været hård i de seneste uger.

»Jeg er en af de mange udskældte sommerhusejere, og jeg er rystet over den hetz og ubehagelige tone, som kører herinde«. Sådan skriver en kvinde i et indlæg på en lokal Facebook-side, som hun har forladt på grund af, hvad hun opfatter som de mange belærende udsagn fra lokale om, hvordan man skal opføre sig under corona-krisen.

En anden svarer, at sommerhusgæsterne gerne må være her »under normale omstændigheder«, men omstændighederne er ikke normale lige nu.

En tredje skriver, at hun har haft sommerhus i Odsherred i over 40 år, »men denne gruppe viser et rigtig grimt ansigt pt.«.

En fjerde supplerer: »Hvad er det dog, der har gjort, at selvværdet er så lavt heroppe, at nogle bliver nødt til at sparke på alt, der kommer udefra?«.

Flere administratorer af lokale Facebook-grupper opfordrer til, at man holder en sober tone i corona-debatten. En advarer imod, at debatten »ikke bliver til en hetz på personer, befolkninger eller butikker«.

En kvinde frygter, at sommerhusgæsterne vil betyde flere tilfælde af corona-smitte i Odsherred: »ja men vi skal nok nå at komme øverst på listen nu når alle sommergæsterne kommer her over..! De er jo alle potentielle smittebærere«, skriver hun.

Borgmester Thomas Adelskov (S) følger aktivt den lokale debat på Facebook, og han har også registreret, at der har været nogle mindre diplomatiske meningsudvekslinger på Facebook.

- Vi er i en speciel situation, og jeg tror, at mange er utrygge og usikre, og derfor kan nerverne engang imellem side lidt mere uden for tøjet end ellers, siger borgmester Thomas Adelskov (S) og fortsætter:

- Både blandt fastboende og sommerhusejerne er der enkelt, som måske ikke helt har forstået eller indset alvoren af det, der sker, og vigtigheden af, at man følger de anvisninger, som sundhedsmyndighederne kommer med. Og det kan være med til at skabe konflikter og konfrontationer.

Han opfordrer til, at man får lidt mere respekt for hinanden i debatten.

- Men Facebook er et sted, hvor der er nogle, der ikke tænker gennem fingrene. Det oplevede jeg også før corona-tiden. Tonen kan være ualmindelig hård og nogle gange går den over gevind. Men i den nuværende situation er flere nervøse, og så reagerer man nok voldsommere end i hverdagen, siger han.

Thomas Adelskov opfordrer alle til at bevare roen og følge de råd, der er kommet fra myndighederne.

- Gå kun én ind for at handle, hold to meters afstand, sørg for at spritte og vaske hænder. Tag hensyn til hinanden, og pas på hinanden Det gælder uanset , om man er fastboende eller sommerhusejer. Vi bliver nødt til at stå sammen, understreger borgmesteren.