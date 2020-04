Vig Festivals borde-bænke-sæt plejer at være opstillet rundt omkring på festivalen (her i 2018) - nu skal sættene og mad-teltene i brug på skoler og i børnehaver. Foto: Per Christensen

Håndvask og ude-undervisning: Skoler og børnehaver låner grej fra aflyst festival

Når børnene i de mindste skoleklasser og børnehaver her i den forsigtige opluknings-fase skal holde to meters afstand, vaske og afspritte hænder ofte og undervises udendørs, er der brug for ekstra håndvaske, telte og borde-bænke-sæt, og her har Vig Festival udlånt materiel til formålet.