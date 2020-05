Se billedserie Håndhygiejnen tages alvorligt, men opleves som en leg for børnene hos dagplejer Majbritt Lynge i Hørve. Privatfoto.

Håndvask og rengøring er da noget vi leger

Odsherred - 05. maj 2020 kl. 19:16 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Først en god leg med mudder, sand og jord - og så hen til håndvasken og pjaske.

Som billederne til denne artikel taget af dagplejer Majbritt Lynge i Hørve viser, så er hverdagen for både børn og dagplejerne i Odsherred er ændret markant efter genåbningen 15. april.

Håndvasken er - ligesom mange af legene - flyttet udenfor og sandkassen skiftet ud med spande med sand - en til hvert barn. Alt sammen som følge af et skærpet fokus på hygiejne og rengøring i coronaens tegn.

Men det går som en leg, lyder tilbagemeldingen ifølge dagplejeleder i Odsherred, Anette Haudal.

- Børnene synes, at det er rigtig sjovt at være med til at gøre legetøjet rent, og er der noget børn synes er sjovt, så er det rindende vandhaner, hvor de kan sjaske og plaske, fortæller hun.

- Gensynsglæden var rørende efter tre ugers nedlukning. Jeg får så mange positive tilbagemeldinger. Nogen havde helt kriller i maven, men alle synes, at genåbningen er gået rigtig godt, siger hun videre.

De nye regler og rytmer dagen igennem hos dagplejerne, blev hjulpet godt på vej af den store gruppe af forældre, der i begyndelsen holdt børnene hjemme.

- Der var mange forældre, der var bekymrede for og usikre på om børnene fik den omsorg de skulle have. Det betød, at under 50 procent af børnene var tilbage i dagpleje den første uge. Det gav god tid til at komme ind i nye rytmer og tilrettelæggelse af dagen med at være meget ude. Så det gjorde en forskel, fortæller leder af dagplejen i Odsherred, Anette Haudal.

- Og så var vi virkelig heldige med det gode vejr, som gav mulighed for at opholde sig meget udendørs, fortsætter dagplejelederen.

Ifølge hende, så har forældre til 27 ud af 255 dagplejebørn valgt at benytte sig at muligheden for at søge orlov fra pasningstilbuddet frem til 10. maj.