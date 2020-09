Britta Passiflora er indehaver af Spisestedet Pindalen på Høve Stræde 25. Foto: Preben Moth

Håndværkerne har fået et nyt sted at stille sulten

Odsherred - 01. september 2020 kl. 20:19 Af Preben Moth Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Britta og Jan Passiflora har åbnet Spisestedet Pindalen, Høve Stræde 25, blandt andet med den ide at håndværkere skal kunne få en ordentlig og god madpakke med på arbejde.

»Vi har selv kørt som anlægsgartnere i Greve og Solrød og manglede her muligheden for at kunne få mad af god kvalitet, fortæller Britta Passiflora, der passer madstedet i det daglige.

Hun måtte af helbredsgrunde have et mindre fysisk krævende arbejde end anlægsgartner, og da hun så, at stedet i Høve Stræde var ledig, skulle den ide prøves af.

Der er blevet brugt en del tid og penge på at sætte stedet i stand, male det og få inventaret og varer på plads. Og et fødevarekursus skulle også beståes og er nu på plads.«

En del af lokalerne rummer en større isafdeling med ispinde, iskugler og desserter.

»Det er sjovt at sætte sig ind i tingene og at finde ud af, hvad der fungerer bedst. Vores mest populære ret er flæskestegssandwich, og nu er vi i gang med at teste forskellige, for de skal være møre, saftige og lækre.«

Britta Passiflora har ansat Mette Lauritzen til at hjælpe sig.

»Jeg ville hellere have en erfaren som Mette, der tidligere har arbejdet i en grill og har arbejdet med rengøring i fire år, end en ung.«

»Ja, indskyder Mette, og os over 50 er bedre til at komme tidligt op, for vi åbner kl. 6.30, og vi har heller ikke så mange kærestesorger som de unge.«

Der er et bredt udvalg af pålæg til madpakkerne, sandwiches og også pølser i form af hot dogs, Frankfurtere, grillpølser, pølsemix og meget andet.

Det er planen at holde åbent året rundt og her i begyndelsen fra kl. 6.30-13 og lørdag-søndag kl. 10-17.

»Vi føler os lidt frem og ser hvad der fungerer bedst, og kan senere udvide til eftermiddag/aften, hvor vi kunne lave dagens ret til at tage med hjem.«

Britta viser Mette, hvordan kasseapparatet fungerer.

»Når du trykker her, så kan du se, hvor meget kunden skal have tilbage,« lyder forklaringen.

»Det kan jeg nu godt regne ud i hovedet, det er godt at holde sig i gang og selv regne det ud,« mener hun.

En del af det overdækkede område lukkes af, og der sættes en terrassevarmer op, så det bliver hyggeligere at spise på stedet. Og næste år udvides terrassen med flere borde og bænke.

»Det er en god ide som håndværker at bestille madpakken i forvejen, f.eks. via Facebook »Spisestedet Pindalen«, så er den klar til afhentning om morgenen,« slutter Britta Passiflora.