Håndværk fra Ghana

Hun finder et par fristende e skjorter frem, som ser ud til at passe avisens udsendte perfekt.

Hun har gennem flere år stået for et afrikansk marked i familiesommerhuset på Kristinevej - kendt som »Amandas Hus«.

Elisabeth Lange tager til Ghana én gang om året for at hente nye varer, som er købt af venner, på markeder eller er syet af ghanesiske veninder.

Overskuddet går til hendes sponsorprogram, der støtter børns skolegang, samt en vuggestue/børnehave, som hun driver i Ghana sammen med flere andre. Hun har også et hus i landet, hvor folk kan komme ned at bo i en periode.

Corona har også ramt Ghana.

- Alle skoler er nu lukkede. Man siger, at corona spreder sig i landet. Der er ingen tvivl om, at det er svært for dem at skulle isolere sig, siger Elisabeth Lange.