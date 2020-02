Ungekulturhuset i Asnæs har haft til huse i Storegade 19 siden opstarten i 2012, men i september 2021 udløber lejekontrakten med bygningens ejer. Der skal findes en løsning i år. Foto: Marianne Nielsen

Håndslag: Vi skal finde ungehus-placering i år

Odsherred - 25. februar 2020 kl. 11:44 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom lejekontrakten på Storegade 19 først udløber næste år, så har økonomiudvalget i Odsherred givet hinanden håndslag på at finansieringen til ungehusets fremtidige ´placering skal i hus i år.

Mathias Hansen (V) er medlem af økonomiudvalget, men også formand for bestyrelsen i Ung i Odsherred, og her er man allerede i fuld gang med at afsøge mulighederne.

- Finansieringen skal på plads i år. Det har vi givet hinanden håndslag på i økonomiudvalget på at løse det ved dette års budgetforhandlinger. Alle ved at det er et issue og alle vil gerne løse det, siger Mathias Hansen til Nordvestnyt.

Forlængelsen af lejekontrakten med Leo Cordua, der ejer bygningnen, kom på plads i sidste øjeblik sidste år, hvor den ti-årige lejeperiode udløb.

Dengang var det på tale at flytte ungehuset til Fårevejle, men den placering var - og er stadig ikke at foretrække, siger bestyrelsesformanden.

- Alle er enige om at en central placering i Asnæs er vigtig. Drømmen er jo at vi kan blive, hvor vi er, for det ligger optimalt, og så skal vi ikke finde penge til en flytning, men reglerne gør, at den løsning ikke bare er ligetil, siger Mathias Hansen.