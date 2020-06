Livet under havoverfladen kan nærstuderes med snorkel langs en 400 meter lang sti med infopunkter under vandet ved Oddens kyst til sommer. Det håber arbejdsgruppen bag i hvert fald. Privatfoto

Håber på snorkel-sti ved Odden denne sommer

Denne sommer håber projektgruppen »Sjællands Odde 4.0 at kunne indvie Danmarks første natursti under havets overflade, så snorklingen kan få en helt ny dimension langs 400 meter kysttrækning på Odden.

At snorkle er en populær sommeraktivitet uanset om man befinder sig i danske farvande eller under sydlige himmelstrøg.

Frivillige laver ruten

Med de 37.000 kroner på lommen kan frivillige nu gå i gang med at skabe de 400 meter snokelrute undervandsskilte langs et nedsænket flydereb. Rebet bliver let at følge og skaber tryghed i et ellers ukendt miljø.

Undervandskiltene vil fortælle lokale historier og om havets geologi, om hvad man kan finde og hvad man kan spise.