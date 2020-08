Artiklen: Håber på regn og rusk, så udsmykning kan nå at ruste helt

Håber på regn og rusk, så udsmykning kan nå at ruste helt

Det er lidt den omvendte verden. Normalt går man og passer på, så metal-ting og -sager ikke ruster efter at have været en tur ude i regnen, men når det gælder den nye udsmykning ved Solvognens fundsted i Trundholm Mose ved Vig er det faktisk meningen, at den skal ruste.