Arne Mikkelsen ser lyst på fremtiden på det sociale område i Odsherred Kommune.

Håber på pengeregn over udsatte

Odsherred - 08. februar 2020 kl. 18:50 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var et af de første møder i lang tid, hvor der ikke var besparelser på dagsorden. Sådan fortæller Arne Mikkelsen (SF), der er formand for social- og forebyggelsesudvalget i Odsherred Kommune, om det seneste udvalgsmøde, og i det hele taget er der ved at brede sig et lysere skær over området.

»Der er kommet lidt mere ro på, og de penge, som vi forventer at modtage via udligningsreformen vil helt sikkert give området en noget nemmere gang,« siger han til Nordvestnyt.

Politikerne besluttede på mødet at sige nej til et S-forslag om at hædre medarbejdere på det sociale område, men har bedt administrationen om at udarbejde et oplæg til, hvordan Odsherred kan blive bedre til at rekruttere og fastholde medarbejdere i blandt andet hjemmeplejen.

Politikerne blev også præsenteret for et svar på, hvorfor et konsulentfirma har været inde over handicapområdet, og det har gjort udvalgsformanden helt tryg.

»Vi er helt frikendt i forhold til historierne om, at vi skulle misbruge konsulentbrugen. Der har alene været tale om et gensidigt læringsforløb, og de er ikke blevet brugt til at spare penge. Det eneste faresignal jeg kunne se, var at der skulle betales efter opnåede besparelser, men der har ikke været udbetalt nogle penge, så der er ikke noget forkert,« siger han til Nordvestnyt.