Pia Gade bliver i aften nyt Venstre medlem af byrådet i Odsherred Kommune, hvor hun afløser Morten Egeskov. Foto: Soren Rasmussen

Håber på ny borgmester

Odsherred - 28. april 2020 kl. 09:16 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

39-årige Pia Gade, fra Rørvig, bliver på aftenens byrådsmøde i Odsherred Kommune nyt Venstre-medlem af byrådet. Den sjette kvinde ud af 25 medlemmer, men egentlig har hun været klar i snart en måned, og som 1.suppleant også fulgt Venstres gruppemøder.

Hun afløser Morten Egeskov, der er blevet direktør i Geopark Odsherred, og skulle være indsat den 1.april, men det satte corona-krisen en stopper for.

Hun er helt klar over, at hun med sine 138 stemmer ved det seneste valg ikke har det samme mandat som Morten Egeskov med sine 1742 stemmer, men det afskrækker hende ikke.

»Det er super ærgerligt for Venstre, at Morten træder ud, men jeg skal ikke forsøge at være den nye Morten. Jeg skal finde mine egne veje at gå, men det skal nok gå, for Venstre har en fast forankret gruppe med et godt sammenhold,« siger hun til dagbladet Nordvestnyt.

Pia Gade er født i Vig og har altid boet i Odsherred, arbejder hos Novo Nordisk i Kalundborg, og i fritiden er der rigeligt at se til med et »nyt« gammelt hus, der skal totalrenoveres, hvilket dog gøres noget nemmere med hjælp fra hendes mand, der er selvstændig tømrer, og ikke mindst med tre børn på 8, 10 og 14 år.

På det politiske plan erkender hun, at der skal knokles gevaldigt, hvis borgmesterposten skal tippes til Venstre, og med en plads i social- og forebyggelsesudvalget har hun allerede et skarpt blik for sin hovedinteresse.

»Jeg er selv kroniker. Jeg har diabetes, lige som Morten(Egeskov, red.) iøvrigt, og kronikernes vilkår ligger mig meget på sinde, men jeg glæder mig allermest til at komme med ind i det politiske maskinrum,« siger hun til Nordvestnyt.

Pia Gade garanterer, at hun ikke bare er på visit som lokalpolitiker, og hun har allerede meddelt Venstres gruppeformand, Mathias Hansen, at hun også stiller op til kommunalvalget i november næste år.

Hun erkender, at det formentlig bliver endog særdeles svært for Vnestre at fravriste Thomas Adelskov (S) borgmesterposten, men når hun skal udpege, hvor hun synes at borgmesteren er svagest, så falder svaret hurtigt.

»Jeg synes noget af det vigtigste er, at sikre erhvervslivet gode vilkår, og her synes jeg ikke at Adelskovs hovedfokus har ligget, og det må vi arbejde benhårdt på bliver anderledes efter næste kommunalvalg,« siger hun til avisen.

Den 7.juni fylder hun 40 år, men den planlagte fest ser ud til at måtte flyttes på grund corona-krisen.