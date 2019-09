Odsherred Kommunes borgmester Thomas Adelskov regner med, at der bliver mulighed for at låne penge til at komme videre med skolerenoveringer. Foto: Peter Andersen

Håber på mulighed for flere lån

»Samlet set betyder udligningen, med de besparelser på seks mio. kr., som vi aftalte i juni måned, at byrådet har muligheden for at lægge et basisbudget, der dækker de forventede stigende omkostninger til anbragte børn, borgere med handicap, førtidspensioner med mere. Det betyder, at vi kan lave et driftbudget uden at udvalgene pålægges større nye besparelser. Hvis vi imidlertid, i búdgetforhandlingerne, ønsker at igangsætte nye større initiativer, så kræver det besparelser andre steder. Vi søger nu de puljer til vanskeligt stillede kommuner og undersøger hvilke lånemuligheder vi får for 2020. Her håber jeg blandt andet, at vi får mulighed for at låne så vi kan få betalt SEAS-NVE ud og kan få genoptaget vores skolerenoveringsplan,« siger han til Nordvestnyt.