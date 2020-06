Se billedserie Der er effekter fra guld til loft i loppeladen hos Idrættens Venner i Asnæs, som frivillige hjælper med at holde nogenlunde orden og styr på under coronaen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Håber på kæmpe loppetorv i oktober

Odsherred - 04. juni 2020 kl. 08:18 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ASNÆS: I Asnæs har Nordvestsjællands største loppetorv længe været skudt til hjørne på grund af corona-restriktionerne, og arrangørerne har måttet tænke i nye og anderledes baner for at tjene penge til idrætsforeningerne i Asnæs.

- Vi holder nogle lukkede arrangementer, hvor folk bestiller tid via Facebook, og så sætter vi nogle ting frem på borde i vores lager. Men der er aldrig mere end ti personer, og der er masser af håndsprit siger formand for Idrættens Venner i Asnæs, Arne Søgaard Hansen.

De små lukkede arrangementer har givet lidt penge i kassen i en tid, hvor det ellers så sort ud, da også de indbringende bankoaftener i Asnæs Forsamlingshus blev bremset af corona.

Hvad angår bankospillet, så foregår det nu online på Facebook med et støt sigende antal deltagere.

I mens skeler Arne Søgaard meget til situationen for Vig Tuske- og Kræmmermarked, for i Asnæs går man med tanker med at udvide salget af effekter fra forbookede fremvisninger for de få, til udendørs-salg på gårdspladsen ved loppelageret.

- Nu åbner de jo i Vig den 13. juni, og vi er også ved at undersøge, hvordan vi skal forholde os. Vi vil gerne lave mini-loppemarkeder udendørs ved laden. Det er jo et noget mindre format end i Vig, men vi skal lige have nogle retningslinjer fra politiet for det, inden vi kan sætte det i gang, siger foreningsformanden.

Ny dato for loppetorv

Trods corona-benspænd er årets helt store begivenhed, loppetorvet i Asnæs-Grevinge hallen ikke opgivet. Men den 4. juli bliver det ikke, sådan som det ellers var planlagt.

I stedet håber foreningen på at der snart åbnes op for aflevering af effekter på genbrugspladerne i Hønsinge og Fårevejle og krydser foreningen fingre for, at der er løsnet mere op på forsamlings-reglerne på den anden side af sommerferien.

- Vi prøver at stable loppetorvet på benene den 10. oktober, altså lørdag i uge 41. Der har vi en aftale med halinspektøren om at vi har hallen hele ugen. Det tager jo tid at få alt på plads til sådan et arrangement, siger Arne Hansen.

De syv foreninger i Idrættens Venner er Dragsholm Garden, bordtennisklubben, Dragsholm Svømmeklub, boldklubben, gymnastikforeningen, skytteforeningen og badmintonklubben. Alle får en ligelig andel af overskuddet fra foreningens aktiviteter.