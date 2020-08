Odsherreds borgmester, Thomas Adelskov (S), vil have mere lokalt politi til Odsherred Kommune. Foto: Per Buurgaard Christensen

Håber på at regeringen vil sende betjente til Odsherred

Odsherred - 30. august 2020 kl. 12:56 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regeringen vil oprette 20 nye nærpolitistationer med tilsammen 150 betjente. Målet er, at politistationerne skal have åbent mindst 15 tinmer ugentligt, men hvor i landet de nye lokale stationer skal placeres er ikke afklaret, så nu er den lokale politiske kamp gået i gang for at få trukket politi til sin kommune.

I Odsherred håber borgmester Thomas Adelskov (S), at der kommer mere lokal politibetjening, og han gør gerne et politisk lobbyarbejde for at nå det, og det er der også brug for, for politiets egne målinger har vist, at i Odsherred er utilfredsheden med politiets indsats størst, også målt på hele landet.

»Bedre politibemanding i Odsherred, betyder ikke nødvendigvis, at der skal sidde betjente flere timer på et kontor i Nykøbing, men at der kommer flere betjente i lokalområdet, og gerne nogle lokale betjente, der kender »the usual suspect,« og som kan håndtere en god dialog med de unge. Officielt er jeg jo ikke involveret i forhandlingerne, men det er klart, at det er noget jeg drøfter med partifæller i folketinget. Vi har en aftale med politiet om, at de har en øget patruljering omkring Vig, vor der er flyttet en rockergruppering ind, og jeg håber da, at vi på sigt vil se mere politi i Odsherred,« siger han.