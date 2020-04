Se billedserie Sådan så det ud, da Lukas Graham i 2015 sidst gæstede Vig Festival. Nu arbejder festivalen på, at 2020-programmet videreføres, så blandt andre Lukas Graham kan gå på festivalens Store Scene i 2021. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Håber på Lukas Graham i 2021: Festival arbejder på at kopiere 2020-program

Odsherred - 15. april 2020

Mange billetkøbere havde utvivlsomt glædet sig til at kunne høre verdenskendte Lukas Graham og de andre hovednavne - Rasmus Seebach, Carpark North og Alphabeat - på Store Scene på årets Vig Festival, og nu arbejder festivalen, efter aflysningen, på at kunne overføre programmet fra 2020 til 2021.

- Vi har kontakter til bookingfirma, managers, bands og solister lige nu med henblik på at kopiere programmet for 2020 over til 2021. Arbejdet er lige gået i gang, der bliver arbejdet på højtryk, og vi håber, det lykkes, siger Ole Larsen.

- Vi får positive tilbagemeldinger fra de forskellige bands, vi kontakter; stemningen er generelt meget positiv. Det er, hvad jeg kan sige nu. Vi er i fuld gang med arbejdet, og alle landets festivaler er i gang med nøjagtig samme arbejde - at kopiere programmet for 2020 over til 2021.

- Et kæmpestort puslespil er gået i gang. Man kan sige, at vi allesammen er i samme båd, og at vi alle har en kæmpestor interesse i, at det skal lykkes, hele branchen - både musiknavne, managers og festivaler. Også store navne som Lukas Graham, som jo fik aflyst alle sommerens koncerter i Danmark, siger festivalformanden.

Vig Festival nåede »kun« at offentliggøre Lukas Graham, Rasmus Seebach, Carpark North og Alphabeat i det rekord-korte forsalg på ni dage, før alle 14.000 partout-billetter var solgt og festivalen udsolgt.

Efterfølgende har festivalen offentliggjort navne som Malurt, Mads Langer, Burhan G, ItaloBrothers, Jung, Johnny Madsen, Hardinger Band og Poul Krebs.

Også Clara, Lis Sørensen, Sømændene, Emil Kruse, Phlake, Hugo Helmig, Outlandish, Carl Emil, Die Herren, Go Go Berlin og Decco Band var på programmet for 2020.

Festivalformand Ole Larsen opfordrer til at beholde billetterne fra i år til næste års festival for at være med til at skabe et økonomisk fundament.

- Vores billetudbyder Ticketmaster vil - sandsynligvis i denne uge - sende mails til alle billekøberne, hvor det også vil fremgå, hvad man skal gøre, hvis man ikke ønsker at beholde sin billet, siger Ole Larsen.

- Lige nu får vi forespørgsler på, om der er ledige billetter til salg for festivalen 2021. Vi arbejder på, at de billetter, der bliver ledige, snart kommer til salg, siger formanden.