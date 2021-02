Håber at regionen vil oprette kviktest i nord

Se billedserie Med en vatpind i næsen, er der hurtigt svar på om man er smittet med corona. Den mulighed har borgerne to gange om ugen i Asnæs. Foto: Marianne Nielsen

Odsherred - 18. februar 2021 kl. 08:43 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Mens Falck for første gang sendte en bil med testudstyr fra Holbæk til Asnæs for at kvikteste borgerne i musikskolens lokaler tirsdag formiddag, så arbejder kommunen på at overtale Region Sjælland til også at lade blikket og vatpindene spejde mod den nordlige del af Odsherred.

- Med kviktestningen i Asnæs er vi i gang, men vi arbejder på at overtale regionen til også at oprette kviktest-tilbud i Nykøbing. Det håber vi på lykkes, siger borgmester Thomas Adelskov (S).

Efter onsdagens udmeldinger fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om regeringens ønske om at borgere lader sig teste flere gange om ugen, er håbet ikke blevet mindre på borgmesterkontoret.

Kviktestningen i Asnæs er en del af strategien om, at der ikke skal være mere end 20 kilometer for borgere, der ønsker at blive testet, og det blev i første omgang SOS International, der skulle stå for den opgave. De blev dog fyret på gråt papir efter kun otte dage, og Falck overtog opgaven i stedet.

Efter en overgangsuge blev planen for kvikteststeder offentliggjort i weekenden, og i Asnæs er det tirsdag, man kan lade sig kvikteste for corona.

Det er ikke den helt store udrulning, men et pop-op teststed, hvor Falck låner et lokale i Odsherred Musikskole to dage om ugen i tidsrummet kl. 11-17 og fredag kl. 9-15. Der er ingen muligheder for kviktests i Odsherred i weekenderne.

En pcr-test, som Region Sjælland selv står for, skal man til Nordgårdshallen i Nykøbing for at få foretaget. Her er til gengæld åbnet for tests alle hverdage.