HHX-uddannelse i Odsherred droppes

Odsherreds Gymnasium vælger at droppe den nye HHX-uddannelse, som ellers skulle have taget imod de første elever efter sommerferien. Tirsdag modtog gymnasiet dette års tal for, hvor mange elever der har valgt at søge en ungdomsuddannelse på Odsherreds Gymnasium. Kun to elever har søgt om optagelse på den nye HHX-uddannelse, og antallet af ansøgere til HF på Odsherreds Gymnasium er halveret, så skolen går fra to til en enkelt HF-klasse næste år. Gymnasiet regner derfor med, at skulle afskedige hvad der svarer til tre årsværk fra det nye skoleår.