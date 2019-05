Odsherreds Gymnasium. Foto: Marianne Nielsen

HHX giver næring til campus-vision

Odsherred - 27. maj 2019 kl. 06:28 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Planen om at udbyde en HHX-uddannelse på Odsherreds Gymnasium taler lige ind i drømmene om at bygge et campus med et varieret udbud af ungdomsuddannelser.

- Vores vision er jo, at Asnæs skal være vores uddannelsesby. Den langsigtede plan er, at når vi får økonomi til det, vil vi rigtig gerne bygge et campus op omkring gymnasiet med fælles faciliteter og et godt unge- og uddannelsesmiljø i Asnæs, siger borgmester Thomas Adelskov (S), som sammen med resten af økonomiudvalget forleden sende en støtteerklæring til EUC Nordvestsjælland.

Uddannelsesinstitutionen er den største i Nordvestsjælland, og er i gang med at søge Region Sjælland og Undervisningsministeriet om lov til at udbyde HHX på Odsherreds Gymnasium fra sommeren 2020.

- Vi er interesserede i at der bliver ved med at være et uddannelsestilbud til unge i Odsherred. Det ville være rigtig ærgerligt, hvis der ikke var et tilbud i området, så ved at lægge en HHX der, vil man kunne støtte Odsherreds Gymnasium i at der fortsat er et bæredygtigt ungdoms- og gymnasiemiljø, siger gymnasiedirektør på EUC Nordvestsjælland, Malene Grandjean om tankerne bag.

På Odsherreds Gymnasium indviede man sidste år den to-årige HF-uddannelse og bød velkomme til 48 HF-studerende.

At samarbejde med EUC Nordvestsjælland og kommunen om at få HHX til Asnæs, er helt afgørende for realisering af visionerne for uddannelsesmiljøet i byen, mener rektor Niels-Peter Babalola Andersson.

- Det her er vores bidrag til at sige »ja, vi tror også på, at det er det rigtige at samle aktiviteterne her. Og det er helt afgørende, at vi arbejder sammen om det, siger han.

- Vi mener, det er vigtigt at samle uddannelsesaktiviteterne i Asnæs, hvor vi kan drage nytte af hinanden, siger gymnasierektoren videre.

