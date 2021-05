På fredag åbnes der op for vacciner i gymnastiksalen på Odsherreds Gymnasium, som på denne årstid, under normale omstændigheder, ellers ville være forbeholdt elevernes eksamener.

Gymnastiksal tages i brug som vaccinationscenter

- Vi har fra et tidligt tidspunkt gennem Odsherred Kommune tilbudt, at vi gerne stiller faciliteter til rådighed, hvis der var brug for et vaccinationscenter i Asnæs, siger rektor på Odsherreds Gymasium, Niels-Peter Babalola Andersson.