Gymnastikken genåbnet i Hørve - næsten da

Odsherred - 22. september 2020 kl. 06:14 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Hørve har der været lukket helt ned for gymnastikken i kølvandet på coronaudbruddet på Vallekilde-Hørve Friskole for en uge siden.

Eleverne er nu tilbage på skolen, og nu er VHG også klar til at finde trampoliner og madrasser frem igen - dog ikke for alle foreningens hold.

»Da det er vigtigt, at både trænere og gymnaster er trygge ved at starte op i denne tid, hvor der sker rigtig meget med smittetallene, er der et par hold som venter en uge mere inden opstart. Der er derfor IKKE træning for 6 - 8 kl. Rytme, Yoga - Langsom, Yoga - Almindelig og Pensionistholdet 60+«, skriver Vallekilde-Hørve Gymnastikforening i et opslag på Facebook til foreningens gymnaster.

Her understreger foreningen, at man følger smittetallene i kommunen, og derfor kan der risikere at komme flere nedlukninger.

»Vi ved at det bliver en noget anderledes sæson med gymnastik, men vi følger udviklingen og retningslinjerne og får det bedste ud af det«, skriver foreningen videre og minder om at de 14 corona-regler, som er udarbejdet skal overholdes.

Blandt andet må der maksimalt være 50 aktive inklusiv trænere i salen og hal 2. Det betyder, at de der har betalt og tilmeldt sig holdene via foreningens hjemmeside er sikret en plads på holdet, og at der derefter fyldes der op efter først til mølle-princippet.

»Hvis der kommer flere gymnaster end der må være, bliver vi desværre nødt til at sende dem hjem igen«, advarer gymnastikudvalget i opslaget.