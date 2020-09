Gymnastikforening aflyser alt efter udbrud

De var kun lige kommet i gang og fundet gymnastiktøjet frem, men nu lukker Vallekilde-Hørve Gymnastikforening ned for aktiviteterne igen. Foreløbigt er alle træningen for alle hold hele denne uge, oplyser foreningens gymnastikudvalg på Facebook.

En træner og en gymnast er i sidste uge blevet testet positive for corona, og foreningen tager derfor ingen chancer, siger formand for gymnastikudvalget Marianne Hoffmann.

- Vi i gymnastikudvalget og et hurtigt møde på en terrasse og over telefon, og havde også formandsteamet inde over - og vi blev hurtigt enige om at vi også kører efter forsigtighedsprincippet, ligesom Vallekilde-Hørve Skole. For når den er lukket helt ned giver det heller ikke mening, at de så kan komme og lave gymnastik hos os, uddyber hun.