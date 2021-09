Formandsteamet i VHG, fra venstre Inga Juul, Mogens Holgersen og Anni Graves, overrækker en check på 200.000 kr. til Vallekilde-Hørve Kultur-& Idrætscenters formand, Jens Lundgaard, og halinspektør Lars Sjelborg. Foto: Torben Andersen

Gymnaster jubler over nyt hal-gulv

22. september 2021 Af Torben Andersen

Det er slut med ømme ben, når gymnaster, håndboldspillere og andre idrætsfolk dyrker motion i Hal 2 i Vallekilde-Hørve Kultur-& Idrætscenter.

Før sommerferien blev gulvet nemlig skiftet ud, og det er noget, som formandsteamet i Vallekilde-Hørve Gymnastikforening (VHG), som nu ser ind i en lang og spændende vintersæson, er rigtig glade for.

- Det gamle gulv var ikke til at springe på. Vi har mange springhold i Hal 2, fordi der her er springgrav. Det var nødvendigt at få et gulv, hvor der er meget mere fjedring i. Vi har fået positive tilbagemeldinger om, at det er virkelig godt med det nye gulv, siger Inga Juul fra formandsteamet.

Jens Lundgaard, formand for centrets bestyrelse, oplyser, at blandt andre gymnaster og badmintonspillere var med til at bestemme, hvilket gulv man skulle have. Og man valgte et træ-gulv.

- Det har længe været et ønske fra VHG og centret at få skiftet gulvet, og med et tilskud på 200.000 kr. fra VHG kunne centret gå i gang med at skifte det gulv, som blev lagt, da Hal 2 blev indviet for 25 år siden, fortæller Jens Lundgaard.

Det nye gulv, som koster 1,2 mio. kr., er også nemmere at rengøre end det gamle.

- På det gamle gulv kunne vi ikke fjerne harpiksen, men nu er det dejligt nemt. Vi er meget glade for gulvet, siger halinspektør Lars Sjelborg, som oplyser, at aktivitetsniveauet i centret nu er oppe på det samme niveau som før corona-krisen. Krisen kostede VHG et par hundrede medlemmer, men nu er der håb om, at medlemstallet stiger igen.