Gymnasium tester for covid-19

Alle elever og ansatte på Odsherreds Gymnasium får i denne uge tilbudt en COVID-19 antistof-test. Det oplyser gymnasiet i en pressemeddelelse tirsdag eftermiddag.

Testen viser, om man allerede har haft COVID-19. Man kan efter få minutter aflæse resultatet. Skolens biologilærere forestår testene. Det er frivilligt at deltage og testresultaterne indsamles anonymt og bidrager til at give et unikt billede af COVID-19 situationen i Danmark, netop nu.