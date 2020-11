Odsherreds Gymnasium får hhx studieretningen fra august 2021. Foto; Marianne Nielsen

Gymnasium får hhx allerede i 2021

Odsherred - 16. november 2020 kl. 14:17 Af Jesper Danscher

Odsherreds Gymnasium har etableret et samarbejde med Slotshaven Gymnasium og søgt Børne- og Undervisningsministeriet om penge til at gennemføre oprettelsen af hhx på Odsherreds Gymnasium i Asnæs.

Ministeriet har nu godkendt en bevilling på 1,1 mio. kr. til oprettelsen, igennem puljen til bedre uddannelsesdækning. Puljen har til formål at sikre et bredt geografisk uddannelsesudbud af erhvervsfaglige uddannelser, som fx hhx der er en erhvervsfaglig studentereksamen.

- Det er fantastisk, at vi ved at samarbejde på tværs af skoler og kommunegrænser, nu har endnu et uddannelsestilbud til unge i Odsherred. Det er vigtigt med gode uddannelsesmuligheder lokalt, og i Odsherred er vi ved at have et rigtig fornuftigt udbud af både erhvervsuddannelser og nu også forskellige gymnasiale uddannelser. Dette er et stort skridt hen imod byrådet og uddannelsesinstitutionernes vision om en uddannelsescampus i Asnæs. Det er noget, vi kan være stolte af, siger borgmester Thomas Adelskov (S) i en pressemeddelelse.

På Odsherreds Gymnasium kan man i øjeblikket tage en stx eller en hf, men et nyt samarbejde med Slotshaven Gymnasium i Holbæk, vil det fremover også være muligt for eleverne i Odsherred at vælge den populære hhx. Aftalen er at Odsherreds Gymnasium skal stå for den daglige ledelse samt lægge lokaler til, for at sikre den lokale forankring. Slotshaven Gymnasium, der ligger i Holbæk og har mange års erfaring med at drive hhx, stiller lærerressourcerne til rådighed.

Rektor på Odsherreds Gymnasium Niels-Peter Babalola Anderson synes det bliver spændende med denne nye ungdomsuddannelse.

- Jeg glæder mig til at tage imod de mange nye elever på Odsherreds Gymnasium, og jeg håber, at mange unge i Odsherred nu får endnu bedre muligheder for at forfølge deres drøm lokalt. Med pengene fra Børne- og Undervisningsministeriet indretter vi særlige undervisningslokaler til de to hhx studieretninger Innovation og International Business, siger rektoren.

Hhx er lige som en stx en gymnasial ungdomsuddannelse, der giver adgang til de videregående uddannelser. Forskellen er, at man på hhx har mange flere mere erhvervsrettede fag som fx afsætning, virksomhedsøkonomi, erhvervsjura og meget andet. Uddannelsen henvender sig altså til unge, der gerne vil læse videre på fx Copenhagen Business School eller som generelt drømmer om en karriere indenfor business-verdenen.

Tidligere har elever i Odsherred kommune, skulle transportere sig til Slotshaven Gymnasium i Holbæk.

Hhx starter på Odsherred Gymnasium til august 2021.