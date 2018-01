Gymnasiet klar med fire HF-pakker

Nå folkeskoleeleverne rundt om i Odsherred til foråret skal tage stilling til hvilken ungdomsuddannelse de vil vælge, er der føjet en ny mulighed til uddannelsespaletten i Odsherred. I efteråret fik Odsherreds Gymnasium Undervisningsministeriets blå stempel til at udbyde HF-uddannelser fra skoleåret 2018/19, og hen over vinteren har gymnasiet arbejdet med at finde de fagpakker, de unge skulle have at vælge imellem. Det er blevet til fire pakker, der både retter sig mod sundhedsfaglige uddannelser, for eksempel sygeplejerske og fysioterapeut, sosu-uddannelser og læreruddannelser af forskellig slags. Men også indenfor politi og forsvar.