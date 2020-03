En klasse på Odsherreds Gymnasium har fået deres studietur til Rom aflyst på grund den øgede risiko for corona-smitte i Italien.Foto: Helene Nielsen

Gymnasieklasse kommer ikke på studietur til Rom

En klasse på Odsherreds Gymnasium har nu fået den skuffende melding, at deres studietur til Rom i næste uge er blevet aflyst. Udenrigsministeriet ændrede mandag på rejsevejledningen for rejser til Italien, så de nu fraråder alle unødvendige rejser til hele Italien på grund af forøget risiko for smitte med Corona-virus.