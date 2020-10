Se billedserie Elever på Odsherreds Gymnasium tager mundbind af og på mange gange om dagen og er i tvivl om det så virker efter hensigtet. Foto: Marianne Nielsen

Gymnasieelever om nye krav: I tvivl om det virker

Odsherred - 30. oktober 2020 kl. 08:11 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

På Odsherreds Gymnasium mødte elever og ansatte torsdag morgen ind til krav om mundbind.

- Der er indkøbt mundbind og visir til alle ansatte. Eleverne er generelt meget opmærksomme på de stigende smittetal, og gør en stor indsats for at minde hinanden om de nye restriktioner, oplyser rektor Niels-Peter Babalola Andersson til Nordvestnyt.

Rundt om på skolen, blandt andet ved hovedindgangen og indgangene til de forskellige fløje, er der håndspritstandere og på gulvene er der afstandsmarkeringer og opfordringer til at holde til højre, så at navigere i Corona-restriktioner er ikke nyt for eleverne.

3.g'erne Pernille Larsen, Frederikke Frid og Julie West var dog på mundbindskravets første dag dog lidt tvivlende overfor logikken i de nye regler.

- Jeg synes det er lidt åndssvagt, at man skal have det på, når man rejser sig. Vi tager det jo af og på 20 gange om dagen. Nu står vi op, men hvis vi sætter os ned, må vi godt tage det af. Så jeg har en tvivl om det virker eller om man så bare burde have det på hele tiden i stedet, siger Pernille Larsen.

Både hun og de to andre var dog helt med på, at eleverne selv har et ansvar for at leve op til restriktionerne.

Fra rektor lyder det, at man er forberedt på at håndtere svage elever og ansatte.

- Vi er også klar til at tage individuelle hensyn, men det har ikke været nødvendigt indtil nu, oplyser Niels-Peter Babalola Andersson.

Ved kopimaskinen i A-fløjen var lærer Herluf Forchhammer i fuld gang med at fodre maskinen. Naturligvis iført mundbind.

- Det lever jeg fint med. Der er mange, der har det meget værre end mig, ældre og folk der er syge, så jeg har ikke ondt af mig selv. Selvfølgelig er det irriterende, men vi kan sagtens leve med det, siger han.