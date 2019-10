Gymnasielærer Alf Theilgaard har sendt alle 2.g'erne ud af klasselokalerne og ud til steder i Odsherred, som de skal beskrive med lydoptagelser. onsdag kåres vinderen. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Gymnasieelever giver stemme til steder i Odsherred

Odsherred - 29. oktober 2019
Af Marianne Nielsen

I disse dage er 2.g'erne på Odsherreds Gymnasium i fuld gang med alt andet end almindelig undervisning. Under temaet »unge, sted og identitet i Odsherred« er de godt 90 elever i stedet optaget af at arbejde med sub- og ungdomskulturer i Odsherred, og bliver sendt ud til forskellige steder, for at beskrive dem med lyd, fortæller gymnasielærer Alf Theilgaard.

- Vi har i flere år haft gode erfaringer med at arbejde med at lade unge mennesker definere steder, for eksempel sammen med Arkilab (Asnæs Bylaboratorium, red.) Her skal de lave en lille rute fra et koncentreret område og lave en fortælling til, uddyber han.

Resultaterne af elevernes anstrengelser bliver præsenteret for et dommerpanel med blandt andre kulturudvalgsformand Gitte hededam og byudvikler Paya Hauch Fenger onsdag eftermiddag, hvor der dystes i den bedste »lydruter«, kaldet audiowalks, fra steder rundt om i Odsherred fra Sandskredet til Dragsholm Slot. Håbet med øvelsen er, at nogle af de unge lagrer oplevelsen af en egn og et tilhørsforhold, så de engang efter endt uddannelse, ønsker at vende tilbage til Odsherred.

- Vi håber de tager ejerskab til stedet og kan se, at et sted måske ikke behøver at have så meget, for at have en kvalitet, fortæller han.