Gymnasie-rektor: Vi er indstillet på anderledes eksamener

Genåbningen af Danmark, som statminister Mette Frederiksen, mandag aften har præsenteret på et pressemøde i Statsministeriet, kommer til at betyde en noget anderledes studenter- og hf-eksamen for afgangseleverne på Odsherreds Gymnasium. Og den udfordring er skolens rektor Niels-Peter Babalola Andersson klar til at løse:

- Vi indstiller os på at afslutte skoleåret uden de normale eksamener og venter på mere præcise udmeldinger om hvordan prøverne så skal afvikles, oplyser rektoren til Nordvestnyt. umiddelbart efter, genåbningsplanen blev præsenteret.

- Vi havde ikke forventet at skolen kunne åbnes umiddelbart efter Påske. Usikkerheden er nu, hvordan prøverne skal afvikles. Lærerne har været utrolig omstillingsparate under nedlukningen. Derfor er jeg sikker på, at vi også kan gennemføre de "nye" prøver tilfredsstillende. Det kan eleverne godt regne med, siger han videre.