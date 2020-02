Guldbrudepar: Vigtigt at deles om gode oplevelser

- Jeg gav Karin et lift, når hendes knallert løb tør for benzin. Det gjorde den tit, fortæller Erik.

Parret blev gift i 1970, og flyttede i første omgang ind på et par værelser i Ballerup, hvor sønnen Jimmie blev født. Senere flyttede de hjem til Eriks far i Herlev og så til en lejlighed i Albertslund. Her arbejdede Erik som taxachauffør og senere som chauffør for et VVS-firma. Karin arbejdede på en fabrik, hvor de fremkaldte film.