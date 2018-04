Guldalderholdet fra 1981

Der er blevet spillet fodbold i Nykøbing siden 1890'erne, men det var først i 1918, at købstaden fik en levedygtig klub med Nykøbing IF.

Men trods et befolkningsunderlag på flere tusinde har 100 års jubilaren Nykøbing IF aldrig opnået store sportslige resultater.

Per. H. Jensen, i dag advokat i Nykøbing, kom til klubben i 1980. Dengang havde klubben fire seniorhold, så det var langt fra nemt at komme på førsteholdet.

- Det gav også status i byen, at holdet var så godt. Vi havde omkring 200 tilskuere til kampene på hjemmebane, og måske det dobbelte til de store kampe. I en pokalkamp mødte vi Brønshøj og havde 1400 tilskuere, som så, at vi kun tabte 0-3 med den stærke modstander, der var på vej mod 1. division. Vi slog Jyderup fra 3. division med mange tilskuere, så vi lagde os ikke bare ned, husker Per H. Jensen.

Claus Dige, som spillede sweeper i Beckenbauer-stil, fremhæver også, at den nye træner, Jes Wilhelmsen, var vigtig for det talentfulde hold i 1981.

- Vi trænede tre gange om ugen i opstarten med blandt andet styrketræning, så vi var i god form, og så var vi også bare et godt hold. Havde vi holdt sammen på det hold, var vi også rykket op fra serie 1. Det er det bedste hold, Nykøbing IF nogensinde har haft, og det er også det bedste hold, vi nogensinde får, konstaterer Claus Dige.

- Så var der to vigtige ting for mig: At få placeret de rigtige spillere på de rigtige pladser, og at få optimalt ud af det, de kunne. Jeg ville gerne have dem i bedre form, så alle faktisk kunne spille to gange 45 minutter. Det gik ikke så godt i grundtræningen, men vi spillede mange træningskampe, og senere kom vi langt i landspokalturneringen, så truppen fik spillet sig i form, fortæller Jes Wilhelmsen.