Gruppeformand fortæller om livet på Borgen

Mette Abildgaard er folketingsmedlem og formand for den konservative folketingsgruppe. Hun og hendes mand købte for et par år siden et sommerhus på Vig Lyng, hvor de gerne tilbringer weekender og ferier. Derfor har den lokale konservative vælgerforening haft held til at invitere Mette Abildgaard til at holde foredrag, der er åbent for alle interesserede, søndag den 8. april klokken 11 i medborgerhuset på Nørregade i Hørve. Emnet er, hvad der aktuelt rører sig på Christiansborg, og det vil være muligt at stille spørgsmål til Mette Abildgaard.