Grundlovsordene

Jeg har derfor ikke lavet en tale i år, men hvis jeg havde, ville den helt sikkert have handlet om det forfærdelige fænomen, hvor statsmænd og ledere, over hele kloden, bruger deres kræfter på at splitte, udskamme og marginalisere befolkningsgrupper - alene for selv at kunne klamre sig til magten. Jeg ville formodentlig både nævne Rusland, Polen, Tyrkiet, Ungarn, Brasilien og USA. Jeg ville også benytte min tale til at rose det danske demokrati og alle de danske partier, der står vagt om den skandinaviske samfundsmodel og velfærdssamfund - og ikke forsøger at bruge en hver krise og lejlighed til at øge konflikter.«