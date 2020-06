Dragsholm Svømmeklub har haft en god genåbning i Asnæs Svømmehal. Foto: Per Jensen Foto: Per Jensen

Grundløs bekymring i svømmehallen

Odsherred - 29. juni 2020

- Det var med en vis portion bekymring, at der blev åbnet for svømmehallerne igen inden sommerferien. Men bekymringen og den næsten søvnløse nat op til den første dag, hvor vi åbnede for morgensvømning efter corona-lukning, var heldigvis helt unødvendig.

Betina Larsen er formand for Dragsholm Svømmeklub, som har hjemmebane i Asnæs Svømmehal. Hendes næsten søvnløse nat op til torsdag den 11. juni, hvor Dragsholm Svømmeklub åbnede igen, var, som hun fortæller, heldigvis grundløs. Men alle forholdsregler var så også taget.

- Inden åbningen havde jeg møde med lederen af hallerne i Odsherred, Preben Nielsen, hvor vi gennemgik, hvilke forholdsregler der skulle være for at åbne igen. Den store flaskehals ville være omklædningsrummene, hvor der i Asnæs kun må være 10 ad gangen. Derfor var det også helt umuligt at starte op for vores svømmeskole, hvor vi ofte har 20-30 i hvert omklædningsrum ad gangen, imens der svømmer omkring 50 rundt i vandet, fortæller formanden og fortsætter:

- Restriktioner gjorde, at det kun var ganske få ting, vi startede op igen, men det har gået over alt forventning. Vores medlemmer har taget så flot imod de corona-regler, der er sat op. Det er super skønt, og jeg vil gerne sige tusind tak til vores medlemmer for deres forståelse i denne situation.

Bestyrelsen i Dragsholm Svømmeklub har endnu ikke besluttet, hvordan man kan tage hul på den nye sæson til august.

- Jeg tør simpelthen ikke sige på nuværende tidspunkt, hvad vi gør, men vi skal nok åbne op på den ene eller anden måde, lover Betina Larsen.