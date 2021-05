En veritabel politijagt første til anholdelse af den 35-årige mand på en adresse i Egebjerg den 14. marts i år. Foto: Presse-fotos.dk

Grov vold og skydevåben: Varetægtsfængsling forlænget

Odsherred - 14. maj 2021 kl. 06:21 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

To mænd, der har siddet varetægtsfængslet siden henholdsvis den 14. marts og den 13. april i år for et groft voldeligt overfald begået den 13. marts mod en 38-årig mand på en adresse i Nykøbing, har begge fået deres varetægtsfængslinger forlænget frem til den 1. juni, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en mail til Nordvestnyt.

Der var tale om et særdeles voldeligt overfald på den 38-årige mand i Nykøbing, og det fik søndag den 14.marts politiet til foretage en veritabel menneskejagt flere steder i Odsherred. Huse i Vig, Strandhusene og i Egebjerg blev ransaget af svært bevæbnet politi. Men kun i Egebjerg var der »bid« og her anholdt politiet den 35-årig mand, der nu har fået sin varetægtsfængsling forlænget frem til den 1. juni.

Ifølge kilder, der overværede anholdelsen, var den voldsom, men udover at politiet anholdt den 35-årige og konfiskerede en bil, så kom ingen til skade.

Den 13. april blev så endnu en mand anholdt i sagen. En 42-årig mand, som blev anholdt på sin bopæl i Nr. Asmindrup for at have medvirket til overfaldet.

Sagen er blevet ført for lukkede døre, fordi der stadig er formodede medgerningsmænd på fri fod i sagen. Det har derfor været sparsomt med politiets oplysninger, men tidligere er det kommet frem, at der formentlig er tale om en sag om et særdeles alvorligt tilfælde af jalousivold, hvor den 35-årige, formentlig sammen med tre andre, har opsøgt den 38-årige på en adresse i Nykøbing, og udøvet grov vold imod ham og også skulle have truet med skydevåben.