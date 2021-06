Grønt lys til stor skolefusion

- Ministeriet har på baggrund af vores screeeningansøgning meldt tilbage, at de vurderer det som en god idé, at vi fusionerer. og vi har derfor i dag sendt en officielt ansøgning om at fusionere, hvilket vi forventer et positivt svar på i efteråret. Det betyder, at fusionen reelt er en realitet, for ellers ville tilbagemeldingen fra ministeriet ikke have været positivt, siger en meget glad Steffen Lund, direktør for EUC Nordvestsjælland til Nordvestnyt.