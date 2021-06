Et samlet uddannelsesmiljø med en vifte af tilbud til egnens unge kom tirsdag et stort skridt nærmere med en underskreven fusionsaftale mellem Odsherreds Gymnasium og EUC Nordvestsjælland. Foto: Marianne Nielsen

Grønt lys til fusion gør Campus-drømmen virkelig

Odsherred - 30. juni 2021 kl. 17:09 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

At Odsherreds Gymnasium og EUC Nordvestsjælland nu har fået grønt lys fra undervisningsministeriet til at fusionerer, betyder, at man er et stort skidt videre i at gøre drømmen om Campus Odsherred til virkelighed.

Målet er at skabe et meget attraktivt ungemiljø med uddannelse og fritid - i et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, de unge selv, foreninger, kulturaktører og borgere.

- Jeg er en meget glad mand. Både på Odsherreds vegne, men også for eleverne. Vi har arbejdet for denne fusion med afsæt i visioner, der rækker langt ud over de nuværende konkrete uddannelsesudbud. Jeg tror virkelig på, at det her vil løfte uddannelsesniveauet, fordi vi gør det i fællesskab i stedet for at arbejde hver for sig, siger rektor på Odsherreds Gymnasium, Niels-Peter Babalola Andersson, som med en fusion skifter job til gymnasiedirektør.

Det betyder, at der - når den forventede blåstempling fra ministeriet kommer i efteråret - skal findes en ny rektor for Odsherreds Gymnasium.

Glad borgmester Borgmester Thomas Adelskov (S) glæder sig over udviklingen i sagen.

- Det er en rigtig god nyhed. Jeg forstår godt, at der er et stop for fusioner, men det her handler jo ikke om økonomi, men om at sikre uddannelsestilbuddet i Odsherred og det her vil helt sikkert være et løft af området på alle måder. Det her er en rigtig vigtig trædesten i den sammenhæng, siger borgmesteren.

Har fået 15 millioner Prisen for hele projekt Campus Odsherred bliver anslået til at være mellem 37 og 45 mio. kr. og skal blandt andet finansieres med bidrag fra diverse fonde.

- Vi har allerede fået fondsmidler på 15 millioner kroner, og det er en rigtig god start, siger direktør for EUC Nordvestsjælland, Steffen Lund.

De 15 millioner er reserveret til etablering af nye faglokaler, og arbejdsgruppen omkring fusionsarbejdet er langt i forhold til at rejse op til 45 mio. i blandt andet fondsmidler til en gennemgribende renovering af campusområdet.

Både borgerne i lokalområdet, de unge og erhvervslivet har været involveret i den kreative proces, hvor uddannelse tænkes tæt forbundet med hele kommunens DNA.

Finansieringen af Campus Odsherred forudsætter et juridisk grundlag, som kunne lade sig gøre via en fusion, fordi EUC Nordvestsjælland ikke var interesseret i at indgå en forpligtende aftale uden et medejerskab til de bygninger og de faciliteter, der skabes på Odsherreds Gymnasium.

Det seneste års tid har der derfor været lagt kræfter i forskellige sonderinger og foretaget juridiske undersøgelser, godt bakket op af Odsherred Kommune.