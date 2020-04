Grønt lys til corona-orlov fra fritteren

Mandag eftermiddag besluttede børne- og uddannelsesudvalget, at åbne for forældres mulighed for at søge orlov fra dagtilbudsordningerne, og passe deres børn hjemme under coronakrisen. Vælger man at søge orlov, vil forældrebetalingen blive reduceret.

Formand for udvalget, Søren With (S) understreger, at muligheden for at søge orlov, ikke skal opfattes som et opråb til forældrene om at holde deres børn hjemme.

- Vi har ikke de pladsmæssige udfordringer, som man ser det i andre kommuner, men selvfølgelig skal forældre i Odsherred have samme mulighed som andre, så vi har fulgt indstillingen fra administrationen. Og så må vi se hvad der sker efter 10. maj, siger han til Nordvestnyt.