Se billedserie Musik & Kultur i Odsherred, MOKIO, som her i sommerens corona-tid har arrangeret sid-ned-koncerter på den gamle fodboldbane på Stårupvej i Højby, har nu fået grønt lys fra kultur- og fritidsforvaltningen i Odsherred til at låne banen til koncerter til næste sommer. Foto: Per Christensen

Grønt lys til at låne fodboldbane til koncerter

Odsherred - 01. september 2020 kl. 21:08 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Musik & Kultur i Odsherred, MOKIO, som her i sommerens corona-tid har arrangeret sid-ned-koncerter på den gamle fodboldbane på Stårupvej i Højby, har nu fået grønt lys fra kultur- og fritidsforvaltningen i Odsherred til at låne banen til koncerter til næste sommer.

Foreningen har fået lov til at bruge banen og p-pladsen på seks datoer, hvor der vil blive arrangeret dobbelt-koncerter.

- De skal selv - som det også var tilfældet i sommer - sørge for at indhente de nødvendige tilladelser fra Rigspolitiet og fra kommunen til hvert enkelt af arrangementerne, siger kulturchef Eva Ormstrup.

Økonomiudvalget har planer om at indlede en nabohøring for den fremtidige benyttelse af fodboldbanen.

Formand for MOKIO, Anders Munch, sagde i sidste uge i dagbladet Nordvestnyt, at foreningen er i fuld gang med at booke musiknavne til næste sommers koncerter, i skarp konkurrence med andre arrangører landet over, og at foreningen ikke bare kan sidde og vente uger og måneder på resultatet af en nabohøring.

Man er nødt til at have en plan B på tegnebrædtet, hvis nabohøringen skulle gå imod brugen af fodboldbanen til musik-arrangementer.

- Nabohøringen er et andet spor - en politisk proces - der kører. Nu har Musik & Kultur i Odsherred fået lov til at bruge fodboldbanen seks datoer til næste år, så de kan fortsætte med at booke musiknavne nu. Det er man jo nødt til at gøre lang tid i forvejen.

- Vi ser velvilligt på foreningens ansøgning om at bruge fodboldbanen, fordi man i sommer har skabt et fantastisk godt initiativ i en corona-periode. De har ramt noget, der virkelig er brug for, siger Eva Ormstrup.

- Vi er selvfølgelig utroligt glade for at få tilladelsen fra kultur-forvaltningen, siger MOKIO-formand Anders Munch.

- Og selvfølgelig vil vi også respektere resultatet af nabohøringen og de ekstra betingelser, der eventuelt måtte blive sat op.

- Og ligesom i sommer søger vi selvfølgelig de nødvendige tilladelser hos politiet og kommunen, siger formanden, der aktuelt er ved at booke musik-navne til næste sommer.