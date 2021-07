Bestyrelsen i Ovnhus Kunsthåndværkermarked jubler - politiet kræver ikke indhegning af pladsen og minutiøs optælling af gæsterne. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Grønt lys fra politiet: Kendt kunsthåndværker-marked skal alligevel ikke hegnes ind

Odsherred - 21. juli 2021 kl. 18:32 Af Stefan Andreasen

Bestyrelsen i Ovnhus Kunsthåndværkermarked kan ånde lettet op:

Politiet har givet grønt lys til at holde marked på havnen i Nykøbing Sjælland den 23.-25. juli uden at hegne hele pladsen ind og optælle gæster, oplyser en glad næstformand Jan Hrasko.

- Ingen kræver af os, at vi skal hegne ind. Vi kan holde åbent, som vi plejer - uden indhegning og optælling, siger næstformanden.

- Efter de gældende regler må vi være 500 gæster samlet på pladsen, men så mange har der aldrig være på én gang.

- Vi har måske højst været 300-400 inde ad gangen. Folk kommer fordelt over de tre dage - skiftes til at komme og gå. Der plejer aldrig at være tætpakket.

- Men selvfølgelig kræver det her, at man ikke samles i klumper, så vi har mandskab i gule veste, som går rundt og holder øje og siger til folk, at de skal sprede sig lidt, hvis de står for tæt. Det har vi helt styr på, siger Jan Hrasko.

Ovnhus-markedets café-telt er i år rykket uden for markedspladsen for at undgå sammen-klumpning.Opgaven med serveringen er lagt ud til en restauratør, så der gælder de almindelige corona-regler for inde- og udeservering.

De bænke, der plejer at være sat op inde på markedspladsen, er også rykket uden for området.

72 anerkendte kunsthåndværkere er klar til at fremvise deres fine arbejder indenfor blandt andet træ, læder, keramik, glas og tek­stil i de karakteristiske hvide iglo-telte.

Det vil ikke være muligt for gæsterne at gå rundt inde i teltene - kun for kunsthåndværkerne, oplyser næstformanden.

- Vi glæder os alle sammen til at kunne holde Ovnhus-marked igen, siger Jan Hrasko.

Sidste år blev markedet aflyst på grund af corona-restriktioner.