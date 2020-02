I et oplæg som skal drøftes på Grønt Råd Odsherreds næste møde er der både overordnede og helt konkrete bud på indholdet af en naturpolitik for Odsherred. Foto: Frederik Johansen

Grønt Råd diskuterer naturpolitik

Allerede i slutningen af maj 2019 bad formanden for Grønt Råd Odsherred Paw Pedersen (DF)rådet om at sætte udarbejdelsen af den naturpolitik for Odsherred på dagsordenen.

Det er meningen, at rådet skal komme med et udkast til en naturpolitik, som så skal vedtages først i miljø- og klimaudvalget og senere i byrådet.

Gruppen har kaldt oplægget: Giv naturen plads - et oplæg til idékatalog ved udformning af kommunal naturpolitik for Odsherred Kommune.

Oplægget peger på et muligt pilotområde øst for Unnerød, hvor der er cirka 30 vandhuller, der kunne være et demonstrationsprojekt for oprensning og reetablering.