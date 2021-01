Borren i Højby er en stor, åben idrætshal, der er svær at opnå intimitet i (foto fra indvielsen). Det skal løses med gardin-inddeling, intim-scene på gulvet og grønne planter. Foto: Per Christensen

Grønne planter skal give intim stemning til Poul Krebs-koncert i kæmpe-hal

- Det skal nok blive hyggeligt. Det sørger vi for, lover Anders Munch, formand for Mokio.

Et stort gardin fra gulv til loft vil blive trukket for, så det opdeler håndboldbanen i to afdelinger og skaber et mindre rum, forklarer formanden.