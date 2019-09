Grønne idéer om vand, slam og varme

Miljødagsordenen fylder også meget hos Odsherred Forsynings direktør, Fanny Villadsen.

- En af mine personlige kæpheste er slam og det forhold, at vi kører spildevandsslam på landbrugsjord. I slammet kan der være både mikroplast og medicinrester fra spildevandet. Det så jeg gerne stoppet, og der er heldigvis begyndt at komme ny teknologi på markedet, som kan behandle slam på en anden måde. De gode ting fra slammet, som f.eks. fosfor, skal vi finde en måde at genanvende, men vi skal af med tungmetaller, mikroplast og medicinrester, som ikke er gode at komme på landbrugsjord, siger Fanny Villadsen og gør opmærksom på, at Odsherred Forsyning for tiden kigger på de nye teknologiske løsninger:

- Vi undersøger også, om vi på dette område skal gå selv, eller om vi skal slå os sammen med andre forsyninger om at investere i ny løsning til slambehandling. Det er vanvittigt interessant. Vi betaler et ret stort millionbeløb for at komme af med slam i dag, fordi det betragtes som et affaldsprodukt. Det ville være meget bedre at betragte det som en ressource.