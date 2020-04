Retten i Holbæk genoptog torsdag retssagen mod en 43-årig mand, der er tiltalt for grov brutal vold og voldtægt af sin kæreste i sommeren 2019. Det skulle angiveligt have resulteret i en graviditet, fortalte kvindens mor i retten. Foto: Marianne Nielsen

Gravid med sin gerningsmand

En kvinde, der har anklaget en 43-årig kæreste for brutal vold og voldtægt i sit hjem i Grevinge i august sidste år, blev gravid med gerningsmanden. Det fortalte den 30-årige kvindes mor, der torsdag vidnede i en retssag Retten i Holbæk. Retssagen mod den 43-årige blev påbegyndt inden Covid-19 lukkede Danmark - og dermed også retssystemet ned. Dengang nægtede manden alle anklager om voldtægt og trusler på livet, og kvinden afgav forklaring for lukkede døre, så offentligheden, og dermed heller ikke pressen, er bekendt med hendes vidneforklaring.

