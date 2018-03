Graver sig til succes: Mangler arbejdskraft

Han driver entreprenørfirmaet Schønning & Sønner, som på bare tre måneder har fået så meget at lave, så det er lige før, det er et problem.

Virksomheden lagde ud med to ansatte, og opgaver med at sandblæse huse, støbeopgaver og belægningsopgaver. Men så tog man også hul på graveopgaverne for Fibia, og så gik det stærkt. Der var hurtigt ni ansatte, og om et par uger håber Lars Schønning, at have 20 mand i gang med graveopgaver.