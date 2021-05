Der bliver færre og færre af de store gravsteder på kirkegården.Foto: Jesper Danscher

Graver: Det er for let at sprede aske

Odsherred - 04. maj 2021 Af Jesper Danscher

I de 25 år, hvor Lars Dall har været graver i Hørve og senere også Vallekilde i Odsherred, har »begravelsesmoden« ændret sig flere gange. Fra kistebegravelse over urnebegravelser til den seneste mode med at sprede den afdødes aske ud over havet.

- Jeg synes, at det er blevet alt for let at få lov til at sprede asken over havet, siger Lars Dall og tilføjer:

- Hvor det tidligere var noget, der skulle ansøges om, kræver det nu blot et kryds på en formular, så er det muligt.

På den måde forsvinder en del af vores kulturhistorie, hvor kirkegården var et sted, hvor man via gravstene kunne følge med i sognets liv gennem generationer.

Ser man på tallene for begravelser, som Lars Dall har ansvaret for, behøver han ikke at frygte for sit job.

Det seneste år har der været fire fem jordbegravelser, 15-20 urnebegravelser og blot to-tre tilfælde, hvor asken er blevet spredt ud over havet.