Se billedserie Gravemaskinerne er rykket ind på matriklen, hvor det kommende biogasanlæg efter planen skal opføres. Foto: Helene Nielsen

Gravemaskinerne i gang ved biogas-grund

Odsherred - 22. august 2020 kl. 07:27 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er længe blevet skævet til grunden på Holbækvej 15 i Vig, hvor landmændene Preben og Kenneth Hansen i samarbejde med det multinationale selskab Veolia planlægger at opføre et biogasanlæg. Inden for de seneste uger er gravemaskinerne rykket ind.

- Vi er ikke ved at bygge. Vi har etableret den erstatningsnatur, som vi er blevet pålagt at etablere i forbindelse med byggeriet, fortæller Jakob Post, som er forretningsudvikler hos Veolia.

Der er tale om en sø og en mose, som er blevet nedlagt af hensyn til det kommende byggeri, og som nu skal etableres et andet sted på matriklen.

- Tanken er, at vandet skal samles der, hvor vi har gravet de øverste lag af. Vi har fjernet de næringsstoffer, som er i landbrugsjorden, for dem har en sø ikke godt af. I stedet har vi gravet ned til tørvelagene, som vandhullets dyr skal leve af, siger Jakob Post.

Han kan ikke sætte dato på, hvornår man går i gang med byggeriet af selve anlægget.

- Den genetablerede natur skal have et år til at komme i gang. Men vi arbejder kraftigt med at få planerne på plads. Tanken er, at det her anlæg skal være toppen af poppen, så vi har blandt andet set efter nogle nye kværne til anlægget, siger han.

Der skæves også til den danske regering og det kommende energiudspil.

- Vi forventer at få tilskud til biogasanlæg. Vi skal have Odsherred med på den bæredygtige bølge, og jeg håber, at vi kan få folk med på den positive bølge. Det er fremtiden, der banker på, siger Jakob Post.