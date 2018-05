Gratister ødelægger populær tradition

Gratis adgang blev taget lidt vel alvorligt, da over 1000 motorcyklister lørdag var med til at åbne Sommerland Sjælland, i Højby.

Igen og igen kunne man se, hvordan de samme motorcyklister tog turen i pendulfart ud af parken for at hente folk fra holdende biler og køre dem ind til en gratis dag i sommerland, og det frustrerede parkens ejer, Kåre Dyvekær.

»Vi kan ikke gøre noget før til næste år, og så må det jo være sådan at kun chaufføren kommer gratis ind. Det provokerer mig da meget, for vi har så kort tid til at tjene vores penge, og vi synes vi har et produkt der er pengene værd. Hvis folk så bare købte en billet eller kun kom ind i dag, og ikke gjorde andet, så var det jo sådan det var, men mange af dem køber så et sæsonkort for ingen penge, og kommer så stort set gratis ind resten af året, siger han til Nordvestnyt.