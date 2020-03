Står det til de lokale politikere i Odsherred Kommune, så skal pensionister have ret til gratis morgensvømbing. Foto: Per Christensen Foto: Per

Gratis morgensvømning for pensionister

Odsherred - 12. marts 2020 kl. 12:51 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Står det til Socialdemokratiet, SF, OdsherredListen og Venstres medlemmer af social- og forebyggelsesudvalget i Odsherred Kommune, så skal kommunens pensionister i fremtiden kunne svømme helt gratis i en af kommunens tre svømmehaller, men kun om morgenen.

Ifølge formanden for social- og forebyggelsesudvalget, Arne Mikkelsen (SF), ønsker politikerne at få undersøgt muligheden for at egenbetalingen for morgensvømning reduceres eller helt fjernes, og samtidig vil politikerne have administrationen til at belyse hvilken forebyggelseseffekt dette kan få.

»Egentlig ville jeg helst have, at man indførte et differentieret system, hvor folk som mig, der har en tjenestemandspension eller lignende, betaler den fulde pris, for det handler om at få den retsgruppe af pensionister med, der typisk kun har en folkepension,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.

Til april får politikerne det endelige svar på om der er råd til en sådan ordning, men selvom det endelige årsregnskab ikke er kendt endnu, så anser Arne Mikkelsen det for overvejende sandsynligt, at det er muligt at finde pengene til ordningen.

»Det havde selvfølgelig været rart, hvis vi allerede på martsmødet kendte tallene bag forslaget, men nu har vi bedt administrationen om at forholde sig til forslaget, og da det jo har bred politisk opbakning, så tror jeg det bliver til noget, og jeg må sige, at jeg bakker det op, hvis det ser fornuftigt ud økonomisk,« siger han til Nordvestnyt.